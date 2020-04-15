疫情帶動宅配市場，嘉義縣政府媒合嘉義縣農會推出消費滿額免運費的促銷活動，希望藉這波買氣，推廣縣內農漁特產，據統計，截至目前累計金額已達數萬元；嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，這次活動增加產品曝光度，順勢帶動實體店面業績，若未來回購率良好，或消費者有需求，將考慮延續這項優惠措施。

嘉義縣農會在疫情期間，特別設置一個宅配服務專線，到4月30日為止，常溫商品單筆消費滿999元、冷凍或冷藏商品單筆消費滿1999元，可享免運費優惠，據統計，截至目前累計銷售金額已達數萬元，日前縣農會還接獲屏東縣政府來電，詢問這次活動的銷售模式。

黃貞瑜說明，縣農會結合縣內18鄉鎮市農漁會，提供約50個品項宅配服務，消費者訂購品項大多米糧、茶葉、保久乳及礦泉水為主，尤其像是米泡麵目前已賣到缺貨，4月底才能正常供貨，此外，不少民眾透過這次推廣活動，才發現原來縣內有這麼多元的農特產品及品牌。

她指出，梅山鄉農會日前推出各項優良春茶，有些消費者為了解產品內容，也會主動打電話詢問如何到選購，因此，也提高許多農會的實體店面業績。

嘉義縣布袋鎮農會表示，旗下6個辦事處的布袋水晶米，這幾月銷售量成長近2成，另外，像近期才開始販售的無刺虱目魚禮盒同樣賣得有聲有色，超乎預期訂購量。

(中時 )