國民黨主席江啟臣下午在中常會發表談話，他表示，昨天疫情指揮中心宣布零確診帶來小確幸，但根據國際貨幣基金IMF預測台灣經濟下修為負4％，為10年來最壞的預測，黨團提出排富前提下，直接給民眾現金補助，令人遺憾的是，國民黨所提出的政策訴求卻遭民進黨刻意扭曲，意圖強迫在野黨背書不完整、不及時、人民無法立刻有感的紓困方式。

「今天早上媒體焦點，讓我們憂喜參半！」，江啟臣指出，喜的是在全民共同的努力下，迎來了久違的單日零確診，小確幸之餘，卻伴隨著悲觀的預言，也就是國際貨幣基金IMF大幅下修全球經濟預測值，預測今年國際經濟將會面臨大幅度衰退3％，這個數字是1930年以來，最嚴重的經濟衰退。

江啟臣說，我國的經濟則被IMF下修為負成長百分之4，更是「IMF對台灣數十年以來最壞的預測」，他提醒政府應該正視這個警鐘，意味著新冠肺炎時代的經濟衝擊才剛開始。

江啟臣表示，回顧過去，二月份疫情開始，國民黨不但率先提出紓困特別條例，也提醒紓困預算規模不足恐難以因應，中央地方更應協力因應才能有效紓困等建言，執政黨雖加碼跟上，擴大紓困規模達1兆500億，但其中7000億仍是貸款，恐難因應巨大的經濟衝擊。

江啟臣說，此外，不論是貸款或是補助，都有繁複的手續及門檻，國民黨一再反應產業心聲，擔憂政府現行的補助看得到吃不到的問題，因此國民黨認為，僅存一息的產業，還有在生活邊緣掙扎的人民，需要更加立即直接的補助。

江啟臣期盼行政院正視基層聲音，在排富的前提下，給予人民直接的現金補助，簡化產業紓困補助以及貸款的程序，不但要支持人民基本生活，更要避免消費市場過度萎縮。在疫情當下，透過這些政策工具，預先埋下疫情過後加速振興的種子。

江啟臣說，為了因應疫情變化，國民黨特別提出，排富設計的現金紓困的黨團版本修正動議，以行政院版本2100億元為基礎，新增1000億元特別預算，專款專用發現金為限，發放給有急迫需要的國民。

江啟臣表示，國民黨認為，執政黨有責任回應人民訴求，提出貼近人民需求的紓困方式。「但遺憾的是，國民黨所提出的政策訴求卻遭民進黨刻意扭曲，意圖強迫在野黨背書不完整、不及時、人民無法立刻有感的紓困方式」。除了主張發現金紓困來解決人民的燃眉之急，對於各地方政府不遺餘力的協助產業紓困，中央也應對地方政府伸出援手。

江啟臣說，中央政府提出三大地方稅減免的紓困措施，其中使用牌照稅部分針對遊覽車、小客車租賃，由交通部補助50％，但是房屋稅及娛樂稅減免卻未見中央提出補貼措施，形成是中央請客、地方買單的怪象。

根據財政部統計，全國22縣市中，僅嘉義市、金門縣及連江縣沒有負債，其他縣市都負債累累。在地方政府財政窘迫的情況下，各地方政府會不會因為各自的財政考量而產生差別待遇，違背中央說紓困要雨露均霑的原則。因此國民黨主張，地方政府的減稅措施，應由中央提供補貼，與地方攜手共同協助產業度過難關。

國民黨團總召林為洲也到常會報告，強調國民黨團發放現金，對照民進黨需要申請，經主管機關核准，才能獲得現金補助的版本比較，前者受惠人數高達1700萬人，後者至多僅300萬人，且發放現金已是各國潮流。

(中時 )