大型原創IP偶像女團養成節目《菱格世代DD52》日前第一次錄影，一開場就由成員表演開場舞〈Can’t stop me〉，成員們花了近2個月時間錄音、練習，果然開場舞氣勢滂礡。首集錄影是首席導師潘瑋柏、楊丞琳第一次看到成員們的表現，潘瑋柏表示：「舞台非常大器，燈光與視覺讓選手的表演更往上提升了一個層次。」

楊丞琳則說：「非常羨慕這些女孩，我也是選秀節目出身，當時的選秀文化跟現在有極大不同，從舞台到服裝都精心設計，選手服裝每集上看百萬，看到女孩的服裝，我自己都想擁有一件。」助教陳漢典在開錄前就曾到過練舞現場給予指導，看到今天的開場舞表演，他感到熱血沸騰，希望選手們把握難得機會，讓導師看到她們未來發光的可能。

潘瑋柏（右三）、楊丞琳（中）與飛行導師、助教首次錄影。（野火娛樂提供）

大開場舞後，由陳漢典扮演joker公布本次賽制，首次主題為「王牌搶位戰」，同團成員須面臨互相競爭，表演個人才藝，有些選手甚至無法得到表演機會，如此殘酷的賽制讓選手們備感壓力。楊丞琳則冷靜表示：「其實演藝圈就是這麼現實與殘酷，以前我還不是女團成員時去上節目，5個來賓卻只有2個表現機會，當時沒被選到演出的自己也覺得沮喪，不過這就是每個演藝圈新人必須面臨到的挑戰。」

而節目首次錄影飛行導師特別邀請由偶像選秀節目出身的陳立農，以及金曲獎最佳新人團體茄子蛋參與評審。選手對於本次賽制全都卯足全力，一位曾當過實習記者的選手在台上表演播報新聞，現場還臨場反應，直球訪問潘瑋柏：「請問老師現在幾公斤？」讓他佩服年輕選手的大膽，也開玩笑直喊：「淘汰！」也有選手彈奏古箏並邀請茄子蛋合唱〈浪子回頭〉，讓陳漢典笑喊「三鞠躬」。

本次錄製過程為保持人員健康，進到室內環境皆有量體溫，噴酒精，填寫健康聲明書等手續，錄影現場並安排救護人員在現場照護參與的健康狀況。節目選秀盛大且慎重，從半年前就開始海選。

(中時 )