新冠肺炎疫情持續延燒，新竹地檢署偵結多起不實訊息案件後，4月初新豐鄉胡姓男子在特定群組散布「忠孝村有兩確診」，盧女接續散布「我家斜對面的！」等不實訊息，經要求澄清後，檢方偵查終結，認以緩起訴為適當，2人各要付緩起訴處分金1萬元。

胡男4月3日晚在新豐鄉住處，未進行任何查證、詢問或確認資訊為真實情況，在手機內的「108年學年度山崎家長會委員」LINE群組，發表「前天收到一個消息，今天早上確定了，忠孝村有兩例確診」等內容的不實訊息。

盧姓女子隨即在該LINE群組發表，「我家斜對面的!」、「廟對面那間」、「338跟341案」、「一個星期一載走， 一個昨天載走！」等文字之不實資訊，損害公眾對疫情訊息認知的正確性。

檢警偵辦時，胡男和盧女對犯行坦承不諱，深表悔悟，並在該群組重新貼文澄清事實，檢方認2人無犯罪紀錄，因一時失慮致罹刑章，歷此司法偵查程序應有所警惕，爰參酌刑法第57條所列事項及公共利益之維護，認本件以緩起訴處分為適當。

(中時 )