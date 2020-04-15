裕隆(2201)今日參加券商舉行的法說會，總經理姚振祥表示，去年已將大部分的可能減損打掉。針對裕隆與鴻海合資公司，預計2021年下半年推出首款新車開始貢獻營收。並強調新店裕隆城並不會賣土地，預計商業區商場將於2021年第四季開幕。

裕隆在去年財報已大幅認列包括東風裕隆、納智捷及華創的信用減損總金額176億元後，今年再認列減損的壓力降低。不過，台灣納智捷一年要24000台才能達損平；去年台灣納智捷一年銷售6000台。大陸納智捷去年銷售約2000台。

裕隆2月7日與鴻海簽署策略合作協議，3月6日與鴻海簽署合資協議書，裕隆與鴻海成立合資公司，鴻海以現金出資79.44億元，佔股51%、裕隆以開放平台資產作價出資新台幣76.32億元，佔股49%。未來將透過合資公司在全球汽車產業推動開放平台與共用化的新經營模式，結合雙方資源互補優勢，搶攻電動車商機。

總經理姚振祥表示，與鴻海合資公司，鎖定海外市場，預計將於明年下半年推出首款新車，並開始貢獻裕隆營收。

針對新店裕隆城開發案，裕隆2019年10月變更設計，已取消住宅部分，僅保留商場空間，建物樓層為B3~8F約4.3萬坪，B1F～4F將出租誠品、6F～8F出租威秀，5F保留另行招租。裕隆今日表示，目前工程進度已完成1F RC，正進行B1F逆打樓版施工，預計2021年第三季交付商場客戶施工，第四季商場將開幕。

2019年認列納智捷車型開發技術資產及模具減損損失，並對帳上應收帳款提列預期信用減損，導致裕隆去年轉虧，每股淨損16.61元。

裕隆2019年全年營收約858億元，營業淨損307.39億元，合併淨損歸屬母公司業主246.03億元，每股淨損16.61元。

(時報資訊)