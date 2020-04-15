北市酒店女公關（案379）日前確診，中央流行疫情指揮中心發言人莊仁祥表示，該名個案的接觸者共採檢21人，其中17人為陰性，其他4人仍在檢驗中，這4人都是職場接觸者，至於案379的感染源目前還在了解中。

此外，北市中山區林森北路上有不少酒店並非使用酒店為營業登記，恐成防疫漏洞，指揮中心強調，從頭到尾都是禁止有男女陪侍的酒店舞廳停止營業，各地方政府可依傳染病防治法、違反營業登記、消防安全、公共安全或違反都市計畫法進行處置，所能開罰的法源非常多。

(中時 )