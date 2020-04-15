1月以來，台積電便被傳聞困擾，說美國正在向台積電施壓，阻止它代工華為的晶片，以便對華為釜底抽薪。這樣的傳說其來有自，華為若是少了台積電製造的晶片，對其出貨的確是極大的殺手鐧。而大陸晶圓廠要如何才能追上，目前來看，也只能靠資金與機遇。

首先從市場佔有率來看，台積電的市佔已經超過了一半，產能上有壓倒性的優勢。從製程上來看，台積電的已經達到了7奈米製程，除了三星還能勉強跟隨，全球其他對手的都已經被狠狠甩的遠遠，而大陸的中芯國際，才剛剛摸到台積5年前的水準。

台積電能有今日的地位，也不是一朝一夕造成，結合了人才、技術、機遇、資本投入，是台積電成功的四大要素，這也反襯出了大陸的力捧的中芯國際的難處：

1.人才競爭上：大陸的高薪人才大量集中於能快速變現的網際網路巨頭，盈利欠佳的中芯國際難以給開出足夠吸引人才的薪水。

2.技術上：雖然製程技術可以不斷積累，但最新製程必然依賴最新設備。這種情況下，沒能進入艾司摩爾(ASML)股東圈子的中芯國際必然要晚於台積電獲得最新裝備。比如最新用於7奈米的EUV先進光刻機，就被台積電和三星買走，中芯國際還得排隊。更何況美國還在頻頻施壓，阻止ASML對華出售最先進的EUV光刻機。

但機遇和資本投入上，屬於中芯國際的風，也在陸續吹來。

隨著國際的抵制，華為的轉單已經勢在必行，隨著中芯國際14奈米的成熟，這將給中芯國際提供強勁的下游需求，走出「落後、產能利用率低、不盈利、更落後」循環的困境。

資本上，大基金(大陸為扶持自家半導體產業所設立的「國家集成電路產業投資基金」的簡稱)一期二期的支持陸續到位，在大基金一期中，中芯系企業（中芯國際、中芯北方、中芯南方）陸續收到了近200億人民幣的支持，佔大基金一期20%的份額。考慮到二期規模更大，任務更緊迫，可以遇見更大的支持。

雖然眼下談中芯國際超越台積電，無異是天方夜譚，但是在資金與機遇上步步進逼，如果再多幾個像梁孟松一樣的高手跳槽，台積電還是不能輕忽這個緊追不捨的對手。

(中時電子報)