新冠肺炎疫情延燒全球，由女神卡卡發起的「One World: Together At Home」慈善演唱會，將在美國時間18日（台灣時間19日上午8點）登場，力挺辛苦對抗新冠肺炎的全球醫療從業人員。歌神張學友也受邀共襄盛舉，他表示：「只是做自己該做的事，希望可以幫上一點忙，疫情盡快過去。」

女神卡卡、酷玩樂團主唱克里斯馬丁，和約翰傳奇等人，與慈善基金組織Global Citizen一同籌辦「One World: Together At Home」演唱會，是近期最盛大的慈善演出，募款費用將用來協助第一線的醫護團隊，活動尚未開始已募得超過9000萬美元善款，將用在防疫及疫苗的研發上。表演名單今曝光，包括席琳狄翁、艾爾頓強、泰勒絲和怪奇比莉等上百名大咖藝人助陣，張學友、陳奕迅、郎朗也在受邀名單上，可說是神仙陣容。

演唱會由美國知名脫口秀主持人吉米法倫（Jimmy Fallon）、吉米基墨（Jimmy Kimmel）和史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）主持，除了來自世界各地知名歌手為全球加油打氣之外，也穿插與世界各國的醫生、護理師和家庭的真實故事訪問。觀眾可以透過蘋果、Facebook、YouTube、Instagram、Twitter、Twitch、騰訊、阿里巴巴優酷等數位串流平台觀看。

張學友將參與「One World: Together At Home」慈善演唱會。（環球音樂提供）

(中時 )