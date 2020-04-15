台中市議會全面提升防疫措施，維護大眾健康。（陳世宗攝）

為避免新冠肺炎疫情發生群聚感染，台中市議會預定5月1日起召開第3屆第3次定期會，並於4月20日召開程序委員會審議定期會議程。市議會15日指出，為提升防疫措施，即日起進入市議會的人員都須強制佩戴口罩；否則禁止進入，以防新冠肺炎發生群聚感染。

台中市議會議事組指出，市議會預定5月1日起至7月9日，召開第3屆第3次定期會，並於4月20日召開程序委員會審議定期會的相關；受到新冠肺疫情蔓延影響，市議會決定提升防疫措施。即日起凡進入市議會的人員都須強制佩戴口罩，否則禁止進入。

台中市議會定期會因受到新冠肺炎衝擊，召開定期會時程一再延後，依據定期會議事日程草案，5月5日進行市長施政總報告，5月6日至11日將進行專案報告，6月22日至7月7日進行為期10天的市政總質詢。

市議會決定提升防疫措施。市議會強調，該會配合中央防疫政策，自1月27日起即對進入議會人員實施體溫測量，並自即日起將加採強制佩戴口罩規定；否則禁止進入市議會，避免發生群聚感染。

(中時 )