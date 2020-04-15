美國總統川普14日宣布，暫停提供世界衛生組織（WHO）經費，批評WHO隱瞞事實，導致疫情失控。而對於世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）是否該下台負責，川普則表示正在調查，「我不認識這位先生，但我知道有點問題。」

川普14日在疫情記者會上表示，WHO隱瞞疫情傳播事實，且管理不善，在疫情爆發初期，川普就宣布旅遊禁令，但是WHO卻反對各國對中國實施旅遊禁令，是WHO最危險、代價最大的決定之一，「幸好我沒被世衛說服，對中國實施旅行限制，拯救了不知道多少人的性命。」

而美國每年提供約 4 億到 5 億美元給WHO，是中國贊助金額的 10 倍，但WHO公平對待，作為主要資助國，美國有義務問責，川普也決定將暫停提供WHO經費，並進行調查，未來美國將直接向各國提供資金，支持公衛事業。

至於秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）是否應該下台以示負責，川普表示目前正在調查，「我不認識這位先生，但我知道有點問題。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)