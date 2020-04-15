根據NOAA(美國國家海洋和大氣管理局)最新資料指出，2020年3月，三大洋以及北美南部、南美洲、亞洲和非洲部分地區均出現創紀錄的地表溫度，第一季為141年來第二熱，歐洲和亞洲第一季氣溫更是創111年來最熱紀錄，天氣風險公司(Weatherrisk)總監賈新興受訪時表示「疫情在發燒，地球也在發燒。」

賈新興今(15)日在臉書表示，NOAA公佈了3月地球體檢報告，今年3月地球體溫比長期平均溫高出1.16°C，僅次於2016年3月的1.31°C，同時地球有將近8.17％的面積在3月創下歷年紀錄，僅次於2016年的15.47％。

賈新興指出，今年1至3月地球體溫也是有系統分析的141年來第二高，比長期平均溫高了1.15 °C ，僅比2016年低了0.08 °C，而今年第一季地球發燒最明顯的區域，在東歐和亞洲比長期平均溫高出了將近4.0°C！

賈新興解釋，根據上世紀1901年到2000年1至3月的長期氣溫趨勢，中高緯度地區人民大多以高山溶雪當作水源，當冬季開始縮短甚至無明顯冬季時，本來該降雪的區域降雪變得減少，將大幅影響當地水資源。

另外亞洲中高緯度一帶有許多永凍土層，天氣暖化會釋放永凍土下的沼氣和封存千萬年的有害細菌和病毒，人類極可能在本世紀面臨更嚴峻的考驗。

賈新興談到，許多生態已經隨著全球暖化開始面臨浩劫，面對這種情況我們要做好「減緩」和「調適」作為，減緩主要是針對溫室氣體減量的行動，調適指面臨氣候災害的韌性，例如在城市中建設防洪防澇，且兼具生態環保功能的「海綿城市」都是可行的方向。

賈新興強調，地球暖化趨勢並沒有隨著各國簽署的條約和經濟行為而減緩，即使今年全球碳排減緩也是新冠肺炎影響經濟活動所致，各國政府在減排應有更多積極的作為。

(中時 )