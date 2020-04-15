機智貨車駕駛剎車壞了撞「測速照相機」救人命卻恐付40萬維修費。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

30歲李男15日上午9時，駕駛大貨車行經三重區集賢路重陽橋下，因剎車系統故障，又遇上前方行人穿越道紅燈無法煞車，李男深怕造成更大災害，於是自撞安全島上測速照相機降低傷害，機智的反應未釀任何人員受傷，警方表示，經酒測李男酒測值為0，另依法規肇事者應支付毀損測速照相機相關器材費用。

據了解，測速器價值50萬元，李男撞擊使測速器傾斜，目前警方正在評估毀損修復費用，粗估維修費用大約40萬元；李男撞測速器事件被附近民眾拍下並PO網歪樓留言「學長幹的好」，百位網友們留言表示「感謝」。

(中時 )