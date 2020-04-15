機智貨車撞「測速照相機」救命 卻恐付40萬 15:232020/04/15 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 機智貨車駕駛剎車壞了撞「測速照相機」救人命卻恐付40萬維修費。（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 機智貨車駕駛剎車壞了撞「測速照相機」救人命卻恐付40萬維修費。（翻攝照片／戴上容新北傳真） 30歲李男15日上午9時，駕駛大貨車行經三重區集賢路重陽橋下，因剎車系統故障，又遇上前方行人穿越道紅燈無法煞車，李男深怕造成更大災害，於是自撞安全島上測速照相機降低傷害，機智的反應未釀任何人員受傷，警方表示，經酒測李男酒測值為0，另依法規肇事者應支付毀損測速照相機相關器材費用。 據了解，測速器價值50萬元，李男撞擊使測速器傾斜，目前警方正在評估毀損修復費用，粗估維修費用大約40萬元；李男撞測速器事件被附近民眾拍下並PO網歪樓留言「學長幹的好」，百位網友們留言表示「感謝」。 (中時 ) #測速照相機 #相機 #測速照相 #費用 #酒測 也許您會感興趣 推薦閱讀 補助店家美意 內行人說肥了外送平台 04:102020/04/12 生活新聞 陸銀續漲薪 平安銀人均年薪48萬人幣奪冠 04:422020/04/12 兩岸 建築工昏倒成植物人 民代籲社會伸援 14:392020/04/13 生活 英國回陸一趟 荷包先準備20幾萬 04:102020/04/14 焦點新聞 旺旺友聯結合安恪生技 推毛小孩防疫專案 04:102020/04/14 焦點新聞 寵物 U好險3 明台 推續保年齡無上限 04:102020/04/14 產業特刊 搭機有風險 費用貴森森 陸籲海外華人 返家先緩緩 00:512020/04/14 兩岸要聞 財經外媒預測iPhone 12瀏海變小 可能分批上市 11:112020/04/14 科技 旅美染病返台醫 蘇揆：同胞別計較 01:242020/04/15 政治要聞 遭遇世紀災難！雄獅老董公開信：關到剩1家也要活下去 12:182020/04/15 財經 社會熱門新聞 自來水有異味！國立大高材生讓整棟樓都吃他的排泄物 害住戶送醫 - 社會 小燈泡媽淚崩無用 王景玉逃死定讞 - 社會 藝人孫協志突然現身北檢 親自控告他侵占 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 5年級女童遭情緒勒索 父查手機赫見裸照 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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