歌手謝和弦日前自曝家中疑有大麻，在女友莉婭和謝家父兄聯合下，將謝和弦強制送醫療養。今(15日)周刊報導，目擊莉婭多次當人肉快遞送餐，卻無法親眼見到謝和弦，傳聞謝和弦仍「病情嚴重」，謝家也一致對正宮Keanna封口，拒透露謝和弦的醫院，就怕兩人再起衝突，令病況不穩的謝和弦再度爆走。

謝和弦去年底再度爆出呼麻被逮，舉報人正是和他結婚4年的混血太太Keanna，兩人隨後也傳出婚變，謝和弦更大方公開和新女友莉婭放閃，另一方面又與Keanna多次隔空交火，他稱她做過「高級飯局」，Keanna則放話有謝和弦和小三的「毀滅性證據」。

上週Keanna出席活動，坦言謝和弦有電聯她，內容是「緩和的」，細節不方便多說。據《鏡周刊》報導，謝和弦看到報導後透過莉婭對Keanna表達立場，直說已經不愛Keanna，堅持離婚，「請妳不要再騷擾我的家人，我已經被妳弄到精神崩潰住院了，還跟我死要錢，愛不到就想要毀了我。」

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(中時電子報)