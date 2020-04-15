頭份社區活動中新建工程動工典禮由頭份市長羅雪珠〔右〕主持，苗栗縣議長鍾東錦〔左〕到場致賀。〔謝明俊攝〕

頭份社區活動中新建工程動工典禮由頭份市長羅雪珠主祭。〔謝明俊攝〕

頭份社區活動中新建工程動工，頭份市長羅雪珠、苗栗縣議長鍾東錦及多位縣議員市代表等到場。〔謝明俊攝〕

頭份市頭份社區活動中心，自前任市長徐定禎籌畫興建，歷經一波三折，最後由頭份市自行籌款起建，工地原址為縣府國小預定地，經縣府變更撥用，15日舉行動工典禮，由現任市長羅雪珠主持，議長鍾東錦及多名民代到場致賀，希望完工後成為地方重要活動場所。

頭份社區活動中心工程現址，是緊鄰頭份衛生所旁，至高速公路間的縣府所有空地，原為頭份國小分校計畫用地，但因少子化後，新建分校需求減少後停辦。在閑置多年後，經前任頭份市長徐定禎開始規畫，原欲向內政部申請補助經費，準備將這片空地作極大化利用，以容納多個單位使用，最後因補助款無著，改由頭份市公所自籌經費3200多萬新建頭份社區活動中心。

由於經費的限制，新的活動中心，只能規畫成地上2層樓建築，原欲建置地下室以作停車空間，也因經費不足而作罷。在歷經土地取得及設計變更等波折，最後在縣府同意變更撥用，3月下旬完成工程發包及訂約，建築面積133坪，預計110年4月完工。

15日上午，新建工程舉行動工典禮，由頭份市長羅雪珠主祭，苗栗縣議長鍾東及縣議員溫宜靜，以及市民代表會副主席白珍珠等多名市代到場祝賀。羅雪珠表示，這項建案雖然歷經波折，但終於能發包起建，也感謝市代會支持及前市長徐定禎的規畫，希望完成後能提供社區民眾活動休閒完善場所。

(中時 )