F-15QA戰機成功首飛

波音（Boeing）將為卡達量身打造36架F-15QA戰機，而其中的第一架已成功首飛。

據《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）與《航空家》（Aviationist）網14日報導，這款最先進的F-15戰機從聖路易蘭伯特國際機場（Lambert International Airport）以維京式起飛（Viking takeoff），在為時90分鐘的首飛中，精準完成了任務，而卡達國防部14日宣布了這項里程碑。。

What’s a “Viking takeoff”? Watch as the Qatar Emiri Air Force #F15 demonstrates the maneuver during its first flight. pic.twitter.com/wLHEuvH0Lt — Boeing Defense (@BoeingDefense) April 14, 2020

(中時電子報)