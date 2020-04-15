F-15QA戰機成功首飛

波音（Boeing）將為卡達量身打造36架F-15QA戰機，而其中的第一架已成功首飛。

據《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）與《航空家》（Aviationist）網14日報導，這款最先進的F-15戰機從聖路易蘭伯特國際機場（Lambert International Airport）以維京式起飛（Viking takeoff），在為時90分鐘的首飛中，精準完成了任務，而卡達國防部14日宣布了這項里程碑。。

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(中時電子報)

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