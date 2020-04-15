長期以來，許多台商企業對於大陸子公司的角色設定，偏好以製造功能為主，當這些公司從事單一職能活動，依據大陸2017年第6號公告規定，通常僅被要求保有例行性利潤，故在所得稅管理上相對單純。

今年爆發的新冠疫情對全球經濟產生重大負面影響，KPMG安侯建業China Practice劉中惠會計師指出，當台商、台企整個集團利潤降低甚至虧損，連帶會使集團跨境交易移轉訂價迎來極大挑戰，企業近期將面臨維持現行移轉訂價政策的抉擇。

(工商 )