新冠肺炎將影響台商移轉訂價架構 15:192020/04/15 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長期以來，許多台商企業對於大陸子公司的角色設定，偏好以製造功能為主，當這些公司從事單一職能活動，依據大陸2017年第6號公告規定，通常僅被要求保有例行性利潤，故在所得稅管理上相對單純。 今年爆發的新冠疫情對全球經濟產生重大負面影響，KPMG安侯建業China Practice劉中惠會計師指出，當台商、台企整個集團利潤降低甚至虧損，連帶會使集團跨境交易移轉訂價迎來極大挑戰，企業近期將面臨維持現行移轉訂價政策的抉擇。 (工商 ) #移轉訂價 #台商 #利潤 #新冠肺炎 #架構 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情燒進日本皇宮？驚傳「皇室護衛官」確診新冠肺炎 20:422020/04/11 國際 新冠肺炎重症 接受瑞德西韋藥物治療出現好轉 22:432020/04/11 財經 香港新冠肺炎確診病例累計達千例 23:282020/04/11 兩岸 新冠肺炎疫情 對全球高科技業影響 04:092020/04/12 產業．科技 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 美轟WHO搞砸防疫 台灣成子彈 04:102020/04/12 國際大事 主播聲音沙啞表情痛苦 一檢測竟確診新冠肺炎！ 10:122020/04/12 娛樂 陸專家鍾南山：新冠肺炎沒有特效藥 疫苗面世要等 10:532020/04/12 兩岸 新冠肺炎延燒 家扶海外服務還教怎麼洗手 11:512020/04/12 生活 肌肉痠痛病例少 不納入通報症狀 01:242020/04/15 生活新聞 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 遭遇世紀災難！雄獅老董公開信：關到剩1家也要活下去 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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