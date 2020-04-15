針對行政院提出「紓困2.0」特別預算，國民黨提出加碼1000億發現金卻遭民進黨痛批一事。國民黨主席江啟臣今天在國民黨中常會上表示，IMF（國際貨幣銀行）預測今年國際經濟將會面臨大幅度衰退3%，是1930年以來，最嚴重的經濟衰退，台灣也被下修為負成長4%。國民黨才因此提出1000億現金紓困方案，卻遭民進黨刻意扭曲，還強迫國民黨要「不完整」、「不及時」、「人民無法立刻有感」等三大缺失的紓困方式「背書」。

江啟臣今天在主持國民黨中常會時表示，回顧新冠疫情從今年二月份起開始，國民黨不但率先提出紓困特別條例，也提醒紓困預算規模不足恐難以因應，中央地方都應協力因應才能有效紓困等建言，執政黨後來雖加碼跟上，擴大紓困規模達1兆500億，但其中7000億仍是貸款，再加上不論貸款或補助，手續繁複還設下門檻，國民黨一再替產業反應心聲，擔憂政府現行補助淪為看得到吃不到，僅存一息的產業還有在生活邊緣掙扎的人民，都很需要立即直接的補助。

他說，為了因應疫情變化，國民黨提出，有排富設計的現金紓困黨團版本修正動議，希望在政院版本2100億元的基礎，另外新增1000億元特別預算，專款專用發現金為限，發放給有急迫需要的國民，至於行政院原先送到立院審查的1500億元預算，國民黨一毛錢也不會刪，還是可以按照行政院原先規劃進行。

除了主張發現金紓困來解決人民的燃眉之急，江啟臣也替地方縣市政府請命，因為各地方政府正不遺餘力的協助產業紓困，中央也應對地方政府伸出援手。他質疑，執政黨是因看到地方縣市首長以國民黨籍居多，就刻意拒絕將紓困權力下放地方。

例如中央政府提出三大地方稅減免的紓困措施，其中使用牌照稅部分針對遊覽車、小客車租賃，交通部還補助50%，但是房屋稅及娛樂稅減免卻未見中央提出補貼措施，形成是「中央請客、地方買單」的怪象。他說，國民黨除主張發現金紓困來解決人民燃眉之急，也呼籲重視各地方政府不遺餘力協助產業紓困，儘速對地方政府伸出援手，地方政府的減稅措施，也應由中央提供補貼，才能與地方攜手共同協助產業度過難關。

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(中時電子報)