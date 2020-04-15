中華職棒領先全球開打，無論比賽或是場邊啦啦隊都成為全球焦點，中職會長吳志揚上廣播「POP Radio」由朱學恒主持的節目《POP搶先爆》，談及中職受新冠肺炎的影響，以及順利進行開幕戰的辛酸史，吳志揚笑稱在聯盟要求的規範下，球員像是「準隔離狀態」，如練功一般晚上都不能出門走動。

中職雖兩度延期開打，不過能領先全球順利進行實屬不易，吳志揚在廣播節目上談及長達3個月的部屬，歸功政府、民間的團結防疫，「1月初知道疑似肺炎病例時，就擔心像SARS，當時雖然媒體沒有多加報導，但我們已經超前部屬，盯著做準備，後來1月23日武漢封城，就知道事情大條了。」吳志揚提到2003年SARS爆發時中職沒有停賽，過去30年只因為921地震停賽過。

吳志揚提到，中職聯盟過完年上班第一天就組成應變小組，最初因應衛服部提出不得舉辦千人大型集會，以及6項防疫指標，希望能讓季票會員150人進場，最後與地方政府溝通後，決定採無觀眾。吳志揚表示他曾在政府機關工作過，了解政府的想法，「我告訴球團，不要惹事，一個確診都不能發生，只要確診就停賽，最後改完全閉門開幕戰。」

完全閉門比賽不僅是保護球迷，也是保護球員的決定，聯盟向各球團發布通令，不僅宿舍管理嚴格，每天量體溫、資料回報聯盟，聯盟工作人員也早就分流上班，行政分兩組、裁判分四組，有相當嚴格的規範，才能讓比賽順利開打。

主持人朱學恒詢問，在嚴格規定下，比較「放飛自我」的球員也會遵守嗎？吳志揚則說，「以前的確有大牌的球員，別人搭遊覽車他就要自己開車，現在要求團進團出，連家人也不能進球場，訓練時球迷也不能靠近，比以前更嚴格。」吳志揚笑說現在球隊都是準隔離狀態，晚上不能出去、不准飲宴，連家人的旅遊史也要控管，像在練功一樣。

(中時 )