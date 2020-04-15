林書豪遭網友圍攻 政院：反種族歧視及網路霸凌 15:262020/04/15 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院發言人Kolas Yotaka。(資料照,張理國攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 球星林書豪在臉書發表個人對新冠肺炎疫情看法，卻招致網友批評，行政院發言人Kolas Yotaka表示，政院反對任何形式的種族歧視與網路霸凌。 林書豪在臉書發表新冠肺炎期間個人感受的長文。卻被網友謾罵，對林書豪說「新冠肺炎」，有人留言「好的，武漢肺炎」、「在外不要說你有台灣人的血，丟臉啊」。 Kolas說，任何人在自己的臉書發表意見、網友在下面留言，都是言論自由，自己要為自己講的話負責，並且不要觸法。 但政院反對任何形式的種族歧視與網路霸凌。 (中時 ) #林書豪 #新冠肺炎 #行政院 #Kolas Yotaka #網路霸凌 #歧視 #網友 #觸法 #種族歧視 #球星 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情燒進日本皇宮？驚傳「皇室護衛官」確診新冠肺炎 20:422020/04/11 國際 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 國民黨也罵譚德塞 毫無根據指控台灣歧視 11:342020/04/12 政治 藍促公開IP 證明網攻來自陸 00:512020/04/14 政治要聞 因應新冠肺炎的紓困措施 04:102020/04/15 產業特刊 肌肉痠痛病例少 不納入通報症狀 01:242020/04/15 生活新聞 新冠肺炎肆虐女歌手雞排業績掉5成曝生意增妙招 03:172020/04/15 娛樂 工研院新冠肺炎研發「疫開罐」1小時精準快篩 11:202020/04/15 科技 醫護新冠肺炎獎勵津貼擴大 病房清潔工也能拿 13:382020/04/15 生活 林書豪臉書被灌爆 府：希望理性討論 14:312020/04/15 政治 政治熱門新聞 台買廣告登紐時反擊譚德塞 網友最新評價曝光！ - 政治 滿意蔡政府這項紓困嗎？江啟臣「最新民調」一面倒 - 政治 陳柏惟嗆「華航該做這事」網傻眼：真可憐啊... - 政治 川普撤資WHO...網：譚德塞又找到新金主了！ - 政治 罷韓有內鬼！？高雄地方人士驚爆基層亂象 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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