球星林書豪在臉書發表個人對新冠肺炎疫情看法，卻招致網友批評，行政院發言人Kolas Yotaka表示，政院反對任何形式的種族歧視與網路霸凌。

林書豪在臉書發表新冠肺炎期間個人感受的長文。卻被網友謾罵，對林書豪說「新冠肺炎」，有人留言「好的，武漢肺炎」、「在外不要說你有台灣人的血，丟臉啊」。

Kolas說，任何人在自己的臉書發表意見、網友在下面留言，都是言論自由，自己要為自己講的話負責，並且不要觸法。 但政院反對任何形式的種族歧視與網路霸凌。

(中時 )