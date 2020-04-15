開發金(2883)今舉行線上法說會，去年稅後獲利新台幣128億元， 創近13年新高，年成長63%；每股盈餘0.88元，淨值由2018年底1592.3億元(每股淨值10.97元)上升至2019年底1875.9億元(每股淨值12.85元)。去年開發金四大引擎獲利均衡，凱基證券貢獻32%、中國人壽26%、凱基銀行24%及中華開發資本16%。凱基證券去年對金控獲利的占比最高。

開發金3月份全球金融市場大幅波動，導致部分金控因鉅額投資未實現評價損失，嚴重拖累獲利表現。開發金控3月份自結稅後虧損15.94億元，今年第一季累計稅後虧損4.88億元、每股虧損0.03元。開發金強調，首季因金融商品未實現評價損失，導致虧損，若疫情持續逐漸穩定，樂觀看Q2轉虧為盈。

中國人壽2019年稅後淨利為136億元，開發金控認列中國人壽稅後獲利37億元，資產突破2兆元；2019年底股東權益達1427億元，聚焦推動高價值產品，新契約價值利潤度提高至23%。凱基銀行方面，金融投資表現回穩，2019年稅後淨利為36.1億元，年成長68%，積極調整存款以降低資金成本，活存比提升至29.9%，為近三年新高。2019年底資本適足率15.4%，資本結構穩健；逾放比0.17%，優於同業平均0.21%。去年利差為1.58%，NIM為1.05%。

凱基證券因經紀、債券、承銷等業務皆有獲利貢獻，2019年稅後獲利60.5億元，年成長61%，持續國際化發展，保持亞洲區域型券商的優勢領先地位，海外子公司獲利已達全公司獲利20%。凱基投信自去年3月初啟動變革轉型計畫，2019年底資產管理規模達1692億元，為業界第七名，年成長451%。

中華開發資本2019年度稅後獲利22.3億元，持續積極募集多檔具前瞻性之主題式基金，2019年完成募集(人民幣)華創毅達生醫基金首輪關帳及CDIB Capital Global Opportunities 基金之最終關帳，2019年底總資產管理規模達423億元。

(時報資訊)