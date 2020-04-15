余姓女子在網路婚戀交友平台「SweetRing」上認識陳姓男子，進而交往並發生性關係，陳男也承諾要跟她結婚，原以為遇到真愛，未料交往數月後，驚覺對方已婚近30年，氣得提告求償。台北地院認定陳男侵害余女貞操權，判賠30萬元，可上訴。

余女主張，她2018年在「SweetRing」上認識陳男，陳男在個人資料欄填寫單身未婚，還曾傳送身分證配偶欄空白照片的照片取信她，才會進而與陳男交往，陳男還營造認真規和她結婚的假象，直到2019年3月10日才向她坦承早在1991年就已婚，已侵害她的貞操權，造成她精神上痛苦，求償100萬元。

陳男抗辯，他和余女是出自真實感情交流，發生性行為是兩情相悅，否認侵害余女貞操權。

合議庭勘驗雙方對話紀錄，余女在得知陳男已婚，傳訊息氣罵：「你從一開始傳給我的身分證件配偶欄空白，都是騙我的...」陳男則回：「我在處理我的關係了...沒有要欺騙你，我只是沒有你講我現在的狀態...我們關係是真的非常不好，我是在想辦法簽離婚協議書...」

此外，兩人交往期間，陳男多次傳訊表示「好想跟妳結婚」、「想要跟妳生孩子」、「媽媽說了...結婚前三、四個月，她會主動找妳吃飯」、「我這輩子一定要娶妳」等語，並以「老公」、「老婆」互稱。

余女友人也出庭證稱，余女很嚮往婚姻，對陳男用情至深，曾提醒她要注意陳男是否單身，畢竟40多歲男子多半已婚，擔心余女受騙，余女才會傳訊詢問是否單身，陳男並回覆配偶欄空白的身分證照片。余女也多次表示陳男對她很好，有很多婚後規劃，有發生性行為等語。

合議庭認為，陳男隱瞞已婚，刻意營造兩人共組家庭的願景，使余女誤信投入感情，以詐騙方式與余女發生性行為，確實侵害余女貞操權，審酌侵害手段、時間長短、兩造學經理等狀況後，判賠30萬元。

(中時 )