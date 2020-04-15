新冠肺炎全球肆虐，美國受疫情重創，今上午美國總統川普在白宮召開記者會，正式宣布暫停資助WHO(世界衛生組織)，明嗆就是要追究世衛在新冠肺炎疫情上的失責，昔駐美記者、《范琪斐ㄉ寰宇漫遊》主持人范琪斐在臉書發文，高喊「幹得好」，但坦言出口氣的同時，內心其實有著深深的不安。

范琪斐強調，這次川普給WHO一個狠狠的教訓，「可不是為了仗義台灣」，分析他採取行動的主要原因，一方面是美國民眾必會對他的抗疫遲緩究責，而他得找替罪羔羊，「這是民粹的川普」，再者，川普本就討厭國際組織，認為這些組織都是在佔美國的便宜，「這是保護主義的川普」。

「但讓我最難受的，是WHO這次表現很差，差到動搖了我對國際組織的支持，差到了動搖我對全球化的支持」，范琪斐認為WHO對於這次新冠肺炎疫情，應當做到通報各國、快速提供防疫建議以及整合全球資源研發疫苗，但「這三個任務，WHO不是做得很爛，就是做個半調子」，然目前諸國大多不信任WHO，但同時又不能或缺WHO這樣一個跨國溝通的管道，「將來像這樣非常需要全球匯集經驗的大問題，大家要去那裡溝通呢？」，也反思這次的狀況，「台灣到底是全球化的受益者還是受害者？」。

(中時電子報)