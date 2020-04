民進黨今中常會邀請台北醫學大學全球衛生學程主任邱亞文以「從武漢肺炎看我國全球衛生合作之機會與策略」為題專案報告。黨發言人周江杰轉述民進黨主席卓榮泰裁示,國際社會應該正視2300萬台灣人民的健康福祉,台灣不應該因為政治因素被排除於國際衛生體系之外,這是對台灣人民的歧視與不公。

據轉述,邱亞文指出,新冠疫情的危機是台灣轉機,可重新被世界到,至少要成為觀察員,並向世衛組織持續爭取正式會員,把危機當轉機,創造台灣、世衛組織跟所有會員國三贏局面;台灣除了跟世界衛生組織可以爭取合作,從1991加入亞太經濟合作(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)會員國後,跟所有會員都有緊密互動,這些會員國這次也都有受新冠肺炎疫情影響。

邱亞文認為,APEC不只顧經濟,還有衛生部長相關會議,所以台灣可以在數位健康時代扮演一些角色,結合資訊通信科技的健康,發揮亞洲中樞的優勢,拓展台灣在防疫上的國際角色及合作,即便不是聯合國會員,依舊可以依照世衛的憲章第六條提出申請,如庫克群島為例。

卓榮泰表示,經過政府及全民的努力,做好自身防疫的工作,各項防疫物資基本無虞時,台灣已有能力擴大與國際的合作,分享經驗與物資,並共同研發療法和疫苗。本月以來,台灣在口罩、藥物、技術等項目對國際社會提供多項協助,也受到各界讚揚與支持,顯見防疫必須尊重專業、超越政治,絕對不能有缺口。

他說,「全民均健」(Health for All)、「不遺棄任何人」(Leave no one behind)是WHO成立的宗旨。國際社會應該正視2300萬台灣人民的健康福祉,台灣不應該因為政治因素被排除於國際衛生體系之外,這是對台灣人民的歧視與不公。要感謝這段期間國際友人的力挺,100多位歐洲各國的政要為台灣仗義執言,強烈支持台灣參與5月的世界衛生大會。

他說,展望未來,台灣應該透過更多元的管道,突破中國層層的打壓及WHO的障礙,善用APEC的倡議平台及新南向政策,分享台灣防疫的經驗及最佳實務,以醫療及公共衛生專長,積極爭取全球衛生安全合作項目,例如在台灣成立區域傳染性研究中心及區域重災物流調度中心,以實質的國際交流合作,確保台灣全民及所有人的健康及安全。

(中時 )