民進黨今中常會邀請台北醫學大學全球衛生學程主任邱亞文以「從武漢肺炎看我國全球衛生合作之機會與策略」為題專案報告。黨發言人周江杰轉述民進黨主席卓榮泰裁示，國際社會應該正視2300萬台灣人民的健康福祉，台灣不應該因為政治因素被排除於國際衛生體系之外，這是對台灣人民的歧視與不公。

據轉述，邱亞文指出，新冠疫情的危機是台灣轉機，可重新被世界到，至少要成為觀察員，並向世衛組織持續爭取正式會員，把危機當轉機，創造台灣、世衛組織跟所有會員國三贏局面；台灣除了跟世界衛生組織可以爭取合作，從1991加入亞太經濟合作（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）會員國後，跟所有會員都有緊密互動，這些會員國這次也都有受新冠肺炎疫情影響。

邱亞文認為，APEC不只顧經濟，還有衛生部長相關會議，所以台灣可以在數位健康時代扮演一些角色，結合資訊通信科技的健康，發揮亞洲中樞的優勢，拓展台灣在防疫上的國際角色及合作，即便不是聯合國會員，依舊可以依照世衛的憲章第六條提出申請，如庫克群島為例。

卓榮泰表示，經過政府及全民的努力，做好自身防疫的工作，各項防疫物資基本無虞時，台灣已有能力擴大與國際的合作，分享經驗與物資，並共同研發療法和疫苗。本月以來，台灣在口罩、藥物、技術等項目對國際社會提供多項協助，也受到各界讚揚與支持，顯見防疫必須尊重專業、超越政治，絕對不能有缺口。

他說，「全民均健」（Health for All）、「不遺棄任何人」（Leave no one behind）是WHO成立的宗旨。國際社會應該正視2300萬台灣人民的健康福祉，台灣不應該因為政治因素被排除於國際衛生體系之外，這是對台灣人民的歧視與不公。要感謝這段期間國際友人的力挺，100多位歐洲各國的政要為台灣仗義執言，強烈支持台灣參與5月的世界衛生大會。

他說，展望未來，台灣應該透過更多元的管道，突破中國層層的打壓及WHO的障礙，善用APEC的倡議平台及新南向政策，分享台灣防疫的經驗及最佳實務，以醫療及公共衛生專長，積極爭取全球衛生安全合作項目，例如在台灣成立區域傳染性研究中心及區域重災物流調度中心，以實質的國際交流合作，確保台灣全民及所有人的健康及安全。

(中時 )