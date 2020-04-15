在疫情肆虐的四月天，難得有銀行發卡。一如往常，先把結論寫在前頭，衝著發卡首年大放送，花旗寰旅世界卡可以跳槽匯豐旅人輕旅卡，因為首年免年費、還賺2000哩跟1次機場接送。星展飛行世界卡也可以改嫁，因為匯豐旅人御璽年費比較便宜，還送6000哩，不吃他豆腐怎麼對得起自己？

然後我們再來講這個「前妻槓上前前妻」的故事。

匯豐今日發表全新旅人卡，這是張集航空哩程的信用卡，它是為了接續即將分手的華航聯名卡，但對手不是接續發卡的中信，因為航空正宮卡跟「每家都可以換」的哩程卡本來就不同檔次，而是身為「前前妻」的澳盛，澳盛後來把個金賣給了星展。

所以很明顯的，匯豐旅人卡的長相，就跟星展飛行卡差不多，最重要的兌換比率，跟星展飛行世界卡一樣，國內18元、國外15元，說是曾經愛上同個男人也沒錯。

講到這裡，你可能會疑惑，為什麼是拿匯豐旅人御璽卡去跟星展飛行世界卡比，這有如「下駟對上駟」的比法，感覺怪怪的，這是用同個年費水平在比。會這樣比，這恐怕是匯豐此次發卡犯的最大錯誤，應該抓去打屁股。

一般來說，航空公司聯名卡多分為三級，繳上萬元年費的高階卡、繳1800~3600年費的主力中階卡，還有免繳年費的低階卡，有些航空卡會分到四個等級，就跟亞航的slogan一樣「現在人人都能飛」，但飛也是有分奴隸艙跟商務艙的，好嗎？

哩程卡因為是銀行自辦，沒有航空公司給的搭機禮遇，分成三級意義不大，匯豐最大錯誤就是把華航卡「整株移植」成旅人卡，所以最高端的旅人無限卡，也很勇敢地開出近萬年費，但這其實是不自量力，嗯，或許說是很有勇氣。

如果要繳高額年費，要海外10元1哩，去辦正宮的航空卡就好了，長榮或是國泰聯名卡都打到5元1哩了，正宮卡還有匯豐給不起的飛航禮遇，到頭來決戰市場的主力還是回歸第二級的卡，屆時御璽卡就會對上高一級的世界卡，先矮人一截。

最傻眼的是，要繳2500年費跟首年免年費的「輕旅卡」都是商務御璽卡，請問這是自己扯自己的後腿嗎？還是只是彌補過往的華航白金卡，這就得問匯豐了。

或許你會說，什麼卡級有啥關係，只要牛肉大塊就好。這說對了一半，目標族群不同，現金回饋卡只要回饋率高，什麼卡級無所謂，但哩程卡會牽涉到國際組織的機場接送、飯店住宿、旅遊保險等優惠，那些你用得到，就會有感。

當然，為了跟「前前妻」做出區隔，看得出匯豐絞盡腦汁想些新梗，比方說網路訂房最高85折，還有兌換飯店點數、可換廉價航空。不過說真的，都辦要年費的哩程卡了，會去換飯店點數都算「驚悚」了，更何況CP值更低的廉航。

真要說「獨家」，就是匯豐納入了在台灣不容易換到的航空哩程，像是漢莎集團（含瑞航、奧航）、卡達、加航、越航，甚至是哥倫比亞航空，唯平心而論，玩到這些哩程也是高竿中的高竿，宣示意義大於實質效果，會換這些的是少數。

最後來講最直接的年費，匯豐旅人御璽2500、星展飛行世界3600，價差1100元。如果都是新戶，星展多送4000哩，價值1200~1600元，打平還有剩；但如果是續卡，當然就遠不及匯豐旅人，所以如果是短期想要撈優惠的，匯豐這豆腐就吃吧。

至於長期來看，回到卡片硬要比的本質，要如何在前妻跟前前妻中選一個？恐怕不是兌換率，而是一、從世界降級商務御璽，會不會讓你不開心；二、訂房優惠跟假日市區停車哪個實用？「前妻大戰」誰能勝出，這就看你愛哪味了。

(中時 )