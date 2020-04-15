52歲蔣姓推拿師為鄭姓女子以推拿折骨以恢復腎臟功能，沒想到竟因判斷有誤，涉嫌把鄭女右手臂扳拉致碎裂性骨折，而被怒告。蔣男到案否認過失業務傷害，辯稱是她自己絆倒，但檢察官勘驗雙方談判錄音、錄影內容，發現蔣男稱「應該是我判斷有誤」，「我勇於承擔」等語，而依過失傷害罪起訴蔣男。

起訴書指出，蔣男是台中市西區1家調理室的推拿師，2018年8月間涉嫌幫鄭姓女客戶推拿折骨時，將鄭女右手反折向上扳拉， 而造成鄭女右側手臂肱骨幹碎裂性骨折，鄭女控告蔣男未領有物理治療師醫師專門執業證書，進行推拿醫療行為，涉違反《醫療法》及業務過失傷害。

蔣男到案辯稱，鄭女從休息座位走到治療床時，不小心被茶几絆倒，還用右手撐牆壁而受傷，手臂當時發出「卡」一聲，他根本還沒開始幫她作民俗療法。

檢察官勘驗雙方談判錄音、錄影內容，蔣男坦承「應該是我判斷有誤拉，沒想到她會骨折，骨密度這麼低」、「說句實話，責任是我的，我勇於承擔」，並向鄭女道歉等語。

檢察官認為推拿行為是藉手技造成人體外的物理性刺激，屬於民俗調理行為，不涉及醫療專業診斷及治療，所以不構成違反《醫療法》及《物理治療師法》，而依業務過失傷害罪嫌將蔣男起訴。

(中時 )