中華開發金控15日召開線上法人說明會，開發金控表示為降低新冠肺炎疫情影響，已審慎擬定及執行多項業務策略，也包括全面盤查並評估授信資產及投資組合之信用品質。除了監控原訂定之各項交易部位風險值限額、敏感度部位限額及停損限額等，已針對疫情加強對損益及淨值影響之評估及監控頻率，並進行壓力測試。

2019年開發金控致力於資本重分配，以及充份利用集團資源提升跨售，以推升穩定獲利。2019年稅後淨利達新台幣127.96億，比2018年成長63％，每股盈餘大幅成長至0.88元。2020第一季自結稅後獲利虧損4.88億元，主要損失來自於直接投資部位按市值估價的變動，多為未實現損失，整體評值應隨市場回穩而恢復合理水準。

今天法說會上聚焦未來開發金控併購中壽的進度，開發金控代理總經理許道義表示，未來將每三個月定期擬訂併購中壽進度計畫呈報董事會，每半年向主管機關報告，未來的併購主要考量以保障雙方股東權益以及在期限（2022年6月13日）內完成兩項重點，至於併購的方式包括現金、換股與發行特別股都不排斥。

開發金控針對疫情表示，中國人壽已採用數位工具提升效率以推出因應方案；凱基銀行多為大型企業客戶為主，衝擊相對較小，但也持續關注中小企業客戶營運，並將配合政府的紓困方案，並搭配使用中小企業信用保證基金，以降低曝險金額；凱基證券將以嚴格控管曝險、注意持股之基本面及信用面變化等策略因應；中華開發資本則因投資評價大幅下降，中小型創投退出市場，可能有利於未來一至兩年佈局低檔投資。

(工商 )