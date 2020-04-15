國民黨主席江啟臣今（15）日下午在黨內中常會表示，台灣迎來了久違的單日零確診。小確幸之餘，卻伴隨著悲觀的預言。國際貨幣基金IMF大幅下修全球經濟預測值，預測今年國際經濟將會面臨大幅度衰退3%。這個數字是1930年以來，最嚴重的經濟衰退。我國的經濟則被IMF下修為負成長百分之4，更是IMF對台灣數十年以來最壞的預測。是政府應該應正視的警鐘！更是提醒台灣，後新冠肺炎時代的經濟衝擊才剛開始。

江啟臣說，回顧過去，二月份疫情開始，國民黨不但率先提出紓困特別條例，也提醒紓困預算規模不足恐難以因應，中央地方更應協力因應才能有效紓困等建言，執政黨雖加碼跟上，擴大紓困規模達1兆500億，但其中7000億仍是貸款，恐難因應巨大的經濟衝擊。

此外，不論是貸款或是補助，都有繁複的手續及門檻，江啟臣說，國民黨一再反應產業心聲，擔憂政府現行的補助看得到吃不到的問題。本黨認為，僅存一息的產業還有在生活邊緣掙扎的人民需要更加立即直接的補助。

江啟臣直言，國民黨，以及國民黨執政的十五個縣市政府，都希望行政院正視基層的聲音，在排富的前提下，給予人民直接的現金補助。簡化產業紓困補助以及貸款的程序，不但要支持人民基本生活，更要避免消費市場過度萎縮。在疫情當下，透過這些政策工具，預先埋下疫情過後加速振興的種子。

江啟臣接著提到，立法院現在正在審查紓困振興特別條例修正草案。為了因應疫情變化，本黨特別提出，排富設計的現金紓困的黨團版本修正動議，以行政院版本2100億元為基礎，新增1000億元特別預算，專款專用發現金為限，發放給有急迫需要的國民。

國民黨認為，執政黨有責任回應人民訴求，提出貼近人民需求的紓困方式。但是遺憾的是，國民黨所提出的政策訴求卻遭民進黨刻意扭曲，意圖強迫在野黨背書不完整、不及時、人民無法立刻有感的紓困方式。

江啟臣說，除了主張發現金紓困來解決人民的燃眉之急，對於各地方政府不遺餘力的協助產業紓困，中央也應對地方政府伸出援手。中央政府提出三大地方稅減免的紓困措施，其中使用牌照稅部分針對遊覽車、小客車租賃，由交通部補助50%，但是房屋稅及娛樂稅減免卻未見中央提出補貼措施，形成是中央請客、地方買單的怪象。

根據財政部統計，全國22縣市中，僅嘉義市、金門縣及連江縣沒有負債，其他縣市都負債累累。在地方政府財政窘迫的情況下，各地方政府會不會因為各自的財政考量而產生差別待遇，違背中央說紓困要雨露均霑的原則。因此國民黨主張，地方政府的減稅措施，應由中央提供補貼，與地方攜手共同協助產業度過難關。

(工商 )