美國總統川普抨擊WHO太過親中，威脅要用退出報復。事實上，這是川普一貫威脅利誘的手段，不只對敵人，對歐洲、日本等盟友也毫不假辭色，上台以來接連退出《巴黎氣候協定》、《跨太平洋夥伴協定TPP》、《伊核協定》、《中程飛彈協約》，還揚言要離開世界貿易組織WTO，將來即使退出WHO也不用太意外，因為只要不符合他所認知的美國利益，毀約退群已成川普的標準配備。

川普是生意人，一切作為將本求利，只要能賺錢靈魂也能出賣，所有東西對他來講都是籌碼，只要價錢合適隨時都可以銀貨兩訖，世界上沒有賣不出去的東西，只要賣不出去的價錢，至於是敵是友不太重要，他所認知的「美國利益」才是重中之重。

2015年12月世界195國代表在巴黎聯合國氣候峰會通過《巴黎氣候協定》，目標是把全球平均氣溫上升幅度控制在攝氏2度以內。隔年11月4日正式生效，至少獲得全球109個國家批准，包括碳排放量占全球排放量18％的美國，但川普上台後以對美國不公平為由退出，氣得有些專家建議對美國製進口商品課徵碳汙染稅。

2017年1月川普簽署行政命令，宣布美國退出跨太平洋夥伴協定(TPP)，輿論認為，美國退出所造成的真空，大陸已準備好領導全球經濟。美國白宮發言人史派瑟強調，TPP這種類型的多邊貿易協定，不符合美國最佳利益，川普正迅速推動貿易政策，增加美國勞工和製造商競爭力。

2018年5月川普不顧歐洲盟邦極力反對，片面宣布退出2015年聯合國安理會5個常任理事國、德國與伊朗簽署的《聯合全面行動計畫 》(伊核協議)。美國國務卿蓬佩奧受訪時稱，退出伊核協議並非針對歐洲盟邦，而是要防止歐洲國家或企業協助伊朗取得核武。

2018年10月川普宣布退出具有30年歷史的《中程飛彈條約》，當年參與簽約的前蘇聯領袖戈巴契夫抨擊他的決定「缺乏智慧」，走回頭路。戈巴契夫表示，川普退出條約是個錯誤，「我真的很難理解(川普)退出條約，是為了突顯 他缺乏智慧嗎？」他又說：「無法支持華府意圖在政治上走回頭路。 不只俄羅斯，所有愛惜世界的人，特別是無核武的世界，都應表明這一點。」

除此之外，美國媒體也報導，川普政府正起草一項法案，讓白宮可以在未經國會同意下片面提高關稅，此舉等於證實美國將退出「世界貿易組織WTO」。

(中時電子報)