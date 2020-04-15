受新冠肺炎疫情衝擊放無薪假的勞工有機會到公部門打工了，南投縣政府與鄉鎮市公所提供411個工作機會，即日起可洽勞動部南投就業中心或各鄉鎮市就業服務台辦理登記，經資格審查通過後，將儘速轉交用人單位媒合上工。

勞動部為因應新冠肺炎疫情對國內無薪假勞工的影響，特別推出「安心即時上工計畫」，協助參與公部門提供符合公共利益的計時工作，每人每月最高工作80小時，每小時158元，每月最高補助12640元，最長補助6個月。

該計畫協助休無薪假的勞工朋友為主，申請民眾的資格需具備「申請登記當日前6個月內，勞保或就保年資合計滿2個月以上」，以及「最近1次月投保薪資在新台幣23800元以下者」等2項基本條件，且上工期間不得同時請領失業給付或其他政府機關相同性質之補助或津貼。

南投縣政府各局處及鄉鎮市公所已盤點出411個職缺，縣府各局處以教育處115個最多、新聞及行政處29個，文化局22個；鄉鎮市公所部分，魚池鄉、埔里鎮及集集鎮公所排名前三，分別有50個、30個及28個職缺，還有許多機關及鄉鎮市公所尚在盤點中。

本計畫釋出的職缺工作內容主要為疫情期間的門禁管控、協助量測體溫、環境整理維護、設施設備清潔消毒、文書資料處理、防疫物資盤點發送、防疫工作、庶務工作及其他簡易之交辦工作等，有意願的民眾可向南投就業中心及各鄉鎮市就業服務台洽詢。

(中時 )