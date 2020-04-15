「小燈泡媽媽」王婉諭資料照片。

3歲女童小燈泡命案，立委、小燈泡媽媽王婉諭在法庭淚求判凶手王景玉死刑，但高院更一審認定王惡性重大且有再犯高度風險，但因精神病症可在監禁期間矯治，將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定，王景玉逃死確定。

最高法院指出，檢方提上訴認為一審適用減刑、更一審未適用減刑，而王景玉律師主張兩公約不得判死，但這不符合上訴第三審理由，程序駁回。

2016年3月28日，王男購菜刀後在北市內湖區國小圍牆外，隨機尋 找不特定國小女童為行凶對象，剛好看到3歲女童小燈泡與母親行經 附近，當街持刀將小燈泡砍頭殺害。

檢方起訴後，一審認為依兩公約規定，精神病患不得判死，將王判處無期徒刑；高院審理時小燈泡爸爸到庭，期盼法官將王判死，但高院認定王殺人受思覺失調症影響，減刑後判處無期徒刑，案經上訴最 高法院撤銷發回。

更一審最後辯論庭，小燈泡媽媽王婉諭在法庭淚崩，她說為避免凶手再犯，讓其他小孩平安長大，希望法官將凶手判死。這是立場偏向 挺廢死的王女，首次以媽媽心情公開請求判死。

更一審審理認為，王男有計畫行凶，犯罪手段極凶殘，所生危害很 大，不符減刑規定，其犯行屬兩公約情節最重大犯罪。但他患精神疾 病，雖未及時接受治療，醫師證述如果施以適當藥物治療及專業心理 輔導，再佐以監禁期間矯治，有改善病情可能。

合議庭表示，王景玉有高度再犯的風險，他故意殺害幼童，惡性重大，且未能與死者家屬和解，導致家屬迄今無法寬宥他，雖認王犯行 確實嚴重，但考量有矯治可能及各項量刑情狀，判處無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回上訴確定。

(中時電子報)