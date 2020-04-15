五峰鄉清泉溫泉會館的戶外大眾池，被審計部新竹縣審計室查出未申請雜項執照。（羅浚濱攝）

五峰鄉清泉溫泉會館三樓未按規畫設置公共浴室，未改善前無法營運，鐵門深鎖。（羅浚濱攝）

政府投入6千萬元新建的五峰鄉清泉溫泉會館，營運歷經波折，環保局先以未符合水汙染防治法開罰勒令休業，鄉公所向環保署訴願成功後，審計部新竹縣審計室認戶外大眾池及水塔等設施未申請雜項執照，造成休館1年成「蚊子館」。

2004年艾利颱風時，清泉溫泉遭土石流摧毀，政府實施原鄉溫泉觀光產業重大計畫，陸續補助經費新建清泉溫泉會館及改善周邊環境，會館完成後委外營運6次都流標。據指出，業者不願投標，主要是因會館內部設計沒有住宿和餐廳，經營效益不大。

前任代理鄉長靳邦忠研究後決定由公所自行營運，2018年11月間開館試營運，去年1月間環保局稽查人員認館內設有5間湯屋和2間身障湯屋，多1間湯屋，未依水汙染防治法申請汙水排放許可，裁罰鄉公所13萬5千元並勒令休業。鄉公所不服提出訴願，環保署訴願審議委員會去年8月決定書裁定，環保局裁罰不當，撒銷原處分。

未料，當初以環境改善名義施作的戶外大眾池和水塔等設施，新竹縣審計室查核發現並未取得雜項工作物合法使用，三樓原規畫設置公共浴室，實際卻以矽酸鈣板作隔間等問題，在未完成改善前無法營運，致成蚊子館。

縣府原民處副處長廖奎智指出，今年已向原民會爭取1800萬元，補助五峰鄉公所改善清泉溫泉會館汙水處理等設施、補齊相關證照及初期營運費用，希望年底前能恢復營運。

(中時 )