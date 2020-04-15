尖石鄉秀巒溫泉會館示意圖。（尖石鄉公所提供／羅浚濱新竹傳真）

尖石鄉秀巒村有天然的野溪溫泉，2010年興建2座大眾池，發生溫泉水輸送管線土地未合法取用等問題，鄉公所逐步解決後，向原民會爭取4950萬元經費，興建有提供住宿泡湯的秀巒溫泉會館，預計7月完工後，將可成尖石觀光新亮點。

秀巒是前往鎮西堡、司馬庫斯等部落的中繼站，秀巒野溪溫泉在控溪吊橋旁軍艦岩下方的白石溪，水質清澈，無色無味呈弱酸性，水溫約45℃，是尖石最早得名的露天野溪溫泉，更是遊客盛夏戲水，秋冬賞楓必訪的熱門景點。

尖石鄉公所挖掘到溫泉井後，利用秀巒派出所附近的一塊鄉有地，興建2座大眾池，但接溫泉水的輸管送線，發生土地取得等問題逐步解決後，原民會補助經費興建的溫泉會館正積極施工中。

尖石鄉公所建設課長劉經邦說，從新竹到秀巒車程約要2個小時，外地遊客若來秀巒泡湯，體驗真正好的溫泉，勢必要有住宿，因此規畫三層樓的秀巒溫泉會館除了2個大眾池、餐廳外，並有8間能提供住宿的湯屋。

劉經邦並說，公所另向交通部觀光局申請「觀組拔尖領航方案」，辦理秀巒溫泉周邊控溪部落家戶配管，有20戶接管溫泉水，方便部落居民日後開辦溫泉民宿。

劉經邦指出，秀巒溫泉會館預計再2個月完工，在取得使用執照和溫泉標章，將辦理委外營運，提供優質的溫泉住宿環境，成為尖石後山觀光的新亮點。

(中時 )