隨著全球新冠肺炎(COVID-19)疫情時間的拉長，異地辦公、數位防疫需求持續升溫，由互動資通技術研發的國產軟體「team+私有雲企業溝通與視訊協作」，宣布釋出企業專屬免費防疫包，除了提供具備網路電話、影像通話等多元協作溝通All-in-One的「team+企業標準版」外，更可免費升級「商務視訊會議」模組，讓遠距工作也能擁有企業級資安防禦。

互動資通深耕台灣市場15年，為100%本土創新研發團隊，不僅獲經濟部頒發「潛力中堅企業獎」，team+更代表台灣國家隊拿下具資通訊奧斯卡獎美譽之「亞太資通訊科技聯盟大賽(APICTA Awards)」首座通訊類金牌獎，目前已取得政府、高科技製造業、醫療金融、連鎖品牌及交通餐飲等4000多家企業導入應用，客戶群涵蓋聯華電子、中國鋼鐵、廣運機械、群創光電、鵬鼎控股(深圳)、中租控股、第一銀行、慈濟醫院、皇冠金屬(膳魔師)、高雄捷運、中華航空、長榮航空等。

近期因疫情帶動公有雲產品使用人數暴增，被駭客入侵與攻擊的機會也隨之增加，有別於一般雲端產品，team+主打私有雲並以高規格的資安架構著稱，互動資通董事長郭承翔指出，「疫情延燒下，遠距辦公應打造更安全的工作環境，今年適逢互動資通成立第15年，為回饋社會與台灣企業攜手抗疫，特別釋出免費方案，全力協助企業有效運用科技進行數位防疫。team+的私有雲部署與高資安防禦下，任何地點都能安全進行視訊協作與遠端辦公，所有傳送之訊息檔案、視訊與音訊等，皆在企業專屬伺服器下安全傳遞，確保傳輸之安全無虞。」

針對有特定高階功能需求的企業，team+具備「資料庫訊息加密、浮水印、外網讀取限制、檔案不落地、手機擷圖管理」等進階資安選配模組，另外像全球首創「多層級角色管理機制」的權限控管、HA備援架構、以及辦公系統應用中心單點登入(Single Sign-On)，企業系統不需重複登入，SSO可串接「公文簽核系統、薪資報表系統、製造廠務系統、ERP、POS等各式E化系統、APP、網頁及電話快速鍵」等，滿足各產業專屬需求。

從數位防疫角度而言，遠距辦公除了減少群聚有助疫情控制外，team+主要協助企業在私有雲部署的資安環境下，快速建立視訊協作與異地工作之All-in-One管理平台，不論是商務專屬視訊會議、網路電話、影像通話與即時通訊等多元化溝通，或是各項專案管理、任務回報、工作指派，以及API串接公司既有E化系統進行內部協作等一應俱全，鏈結企業本身之產業應用情境，加速數位轉型落地。

(中時電子報)