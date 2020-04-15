A股三大指數15日震盪走低，上證指數扭轉上一日升1.6％的強勢，15日轉跌。市場交投活躍，北上資金在收盤前更大舉淨流入近人民幣（下同）近51億元，滬深兩市成交合計增至6,411億元。

上證指數15日開低不足1點，早段偏弱，午後跌幅略擴大，全日收報2,811點，跌16點，跌幅0.57％。盤中最多跌18點或0.66％，最低至2,808點。成交2,316.32億元。

深成指亦反覆下跌，全日收報10,417點，跌58點或0.56％。盤中最低見10,404點，跌71點或0.68％。高至10,528點，升53點或0.51％，成交4,094.39億元。

滬深300指數報3,797點，跌28點或0.74％；創業板指數報1,977點，跌7點或0.4％。

各類股普遍下滑，水泥股挫2％；石油、鋼鐵、有色金屬股挫逾1％；煤炭、金融、化工、房地產、電力股偏軟；生物製藥股表現持穩。

(工商 )