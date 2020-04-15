美國新冠肺炎疫情相當嚴峻，美國職棒大聯盟新球季無法準時展開，華盛頓國民隊18位委內瑞拉籍球員只能暫時滯留在美，暫住佛羅里達州西棕梠灘一家飯店，不過飯店健身房及當地公園都關閉，球員只能在停車場訓練，球團也努力想辦法陪球員一起度過難關。

很多大聯盟球員來自多明尼加共和國、墨西哥、日本或韓國，都還可以回國，但委內瑞拉人卻不行，因為他們工作、居住的國家疫情太嚴重，美國也對委國實施經濟制裁，加上兩國禁止彼此旅行及運輸航班，才會讓這些球員面臨有家回不得的難題。

美國ESPN指出，直到5月結束，聯盟會提供小聯盟球員每周400美元薪資，同時間，國民隊也提供餐點、健身計畫，也只是教練盡可能常回報，德州遊騎兵隊也有類似做法，將委內瑞拉籍球員集中住宿管理，球員還可選擇外送餐點，或是提供食材讓他們自己煮，也安排小團體健身課程，球員可以自行選擇，也有幾支球隊提供外籍球員三餐，或是有接駁車載球員去商店補充日用品，並且提供瓶裝水、棒球用具，甚至還有線上英文課程。

同樣無法回老家的遊騎兵隊小聯盟委籍教練馬拉多納度（Carlos Maldonado）表示：「要是為了回委內瑞拉，在疫情期間搭機從第三國再回去，我們可能會滯留在機場而飛不出去，最好的決定就是留在這裡（美國）等疫情過去。大家都想跟家人一起度過過難關，但最重要的是大家保持平安健康。」

(中時 )