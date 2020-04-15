捐贈友邦MIT熱像儀 外長：具體行動貢獻全球防疫Taiwan is helping！ 17:442020/04/15 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部長吳釗燮（左四）15日主持我友邦熱像儀捐贈儀式，這批國產熱像儀可一次偵測超過十個目標，螢幕上顯示每位受測對象的體溫，期待對友邦防疫上有所助益。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外交部長吳釗燮（見圖）致詞指出，台灣雖國際地位艱困、受世衛排除、防疫戰單打獨鬥，但不僅疫情因應得宜，還能夠向友邦伸出援手，並疾呼，世界衛生組織（WHO）應將台灣納入相關會議的參與。(陳怡誠攝) 這批國產熱像儀可一次偵測超過十個目標，螢幕上顯示每位受測對象的體溫。(陳怡誠攝) 外交部15日舉辦「我友邦熱像儀捐贈儀式」，外交部長吳釗燮致詞指出，台灣雖然國際地位艱困、受世衛排除、防疫戰單打獨鬥，但不僅疫情因應得宜，還能夠向友邦伸出援手、透過視訊傳播防疫經驗、分送醫療物資到各國。未來持續透過實際行動，台灣不僅要為國民健康，也要替全球防疫做貢獻，並疾呼，世界衛生組織（WHO）應將台灣納入相關會議的參與。 (中時 ) #防疫 #台灣 #友邦 #捐贈 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉縣30處觀光熱點 定時消毒 04:102020/04/11 地方新聞 千人防疫就業2.0 北市釋757個職缺 04:102020/04/11 地方新聞 防疫作戰非常時期 三峽警全面清查KTV、小吃部 03:382020/04/11 生活 福安宮遶境 彰縣要求自主健管 04:102020/04/13 地方新聞 黃韻如：防疫模範生新加坡 一路走來驚心動魄 20:322020/04/13 生活 農民暖心響應 送茶包挺防疫 04:102020/04/14 地方新聞 PChome Thai 響應駐泰國代表處 成立「泰國台灣防疫商品專區」 10:502020/04/14 財經 冒防疫風險聚賭 警破遊戲主題餐廳賭場 13:392020/04/14 社會 因應歐美返台檢疫 國內備妥防疫旅宿 14:392020/04/14 生活 防疫旅館衝破6千間 新北、桃園最多 14:452020/04/14 生活 政治熱門新聞 台買廣告登紐時反擊譚德塞 網友最新評價曝光！ - 政治 滿意蔡政府這項紓困嗎？江啟臣「最新民調」一面倒 - 政治 陳柏惟嗆「華航該做這事」網傻眼：真可憐啊... - 政治 民進黨下一步？趙少康分析冷笑：這招蔡不敢 - 政治 罷韓有內鬼！？高雄地方人士驚爆基層亂象 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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