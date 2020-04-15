外交部長吳釗燮（見圖）致詞指出，台灣雖國際地位艱困、受世衛排除、防疫戰單打獨鬥，但不僅疫情因應得宜，還能夠向友邦伸出援手，並疾呼，世界衛生組織（WHO）應將台灣納入相關會議的參與。(陳怡誠攝)

這批國產熱像儀可一次偵測超過十個目標，螢幕上顯示每位受測對象的體溫。(陳怡誠攝)

外交部15日舉辦「我友邦熱像儀捐贈儀式」，外交部長吳釗燮致詞指出，台灣雖然國際地位艱困、受世衛排除、防疫戰單打獨鬥，但不僅疫情因應得宜，還能夠向友邦伸出援手、透過視訊傳播防疫經驗、分送醫療物資到各國。未來持續透過實際行動，台灣不僅要為國民健康，也要替全球防疫做貢獻，並疾呼，世界衛生組織（WHO）應將台灣納入相關會議的參與。

(中時 )