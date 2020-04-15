高雄市茄萣大排因水質問題造成渠道內氣味不佳，地方居民過去幾年已反映多次，副市長李四川為了解當地民眾的需求，多次視察茄萣區，並於3月初邀集市府團及當地里長招開座談會，目前茄萣大排的清淤和改善臭味工程正在全速進行，市長韓國瑜也特別在臉書上感謝李四川認真傾聽民意，讓高雄更進步。

茄萣區尚未規畫汙水下水道系統，周遭居民生活用水注入茄萣大排、加上排水溝本身底泥久未清理，導致產生強烈惡臭味，但渠道有上有加蓋建物，若執行清淤工程，必須花費大筆經費，高雄縣市合併後，居民多次向前朝政府反映，卻沒有獲得改善，韓市府得知此事後，目前已經開始動工。

李四川於3月2日主動邀集市府水利局、環保局等，與當地里長及地方耆老於茄萣區公所內召開座談會，經傾聽當地的民意及建議後，李四川決定動用高雄市政府二備金，責成水利局研議辦理清淤及改善臭味等工程，預計於今年6月底完工。

對於李四川及市府團隊的努力，韓國瑜特別在臉書上發文表示感謝，李四川副市長認真傾聽市民朋友的心聲，以及水利局、環保局同仁的火速執行力，讓這起事件能獲得重視並快速解決，也感謝先前到市府陳情的李柏融願意主動發聲，讓市府能夠了解市民需求、為市民解決問題。

茄萣選區高雄市議員李亞築表示，感謝韓市府實際處理茄萣大排多年來部分區段未清淤的問題，由李四川親自主持座談會，了解當地民眾的心聲及配合現況整體規畫清淤工程。這個區段從縣市合併後都沒清淤過，自從韓國瑜就任後，重視水利設施及清淤規畫，李四川馬上執行清淤工程的指示，非常有效率。

茄萣區大定里里長薛金成表示，茄萣瀰漫臭味的問題已經有很長一段時間，他們這次一跟市府反映後，市府團隊就馬上來勘查，效率真的很好，而且還願意開座談會傾聽民眾的心聲，令他們相當開心，相信這個工程結束後，居民就不用忍受臭氣衝天的困擾。

(中時 )