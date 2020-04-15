新冠肺炎全球確診病例快速增加，第一線醫護人員疲於奔命，仍難以負荷大批確診潮，美國德州一名年僅24歲的女護士在臉書透露，看到許多原本健康的年輕人逐一喪命令她崩潰，並感嘆「除了屍袋以外，沒有人能離開病房」！

英國《每日郵報》報導，美國德州一名年輕女護士馬西亞斯日前在臉書自爆，由於醫療資源短缺，她根本不是重症加護病房的護士，但已經在治療新冠肺炎的病房待了11天，在這病房工作的其他人也幾乎都不是重症加護病房護士，他們日復一日地照顧患者直到他們死亡，並說「在重症加護病房中，除了屍袋沒有人能離開病房」。

馬西亞斯感嘆，她親眼見過許多原本健康的年輕人，因新冠肺炎喪命，最讓她感到絕望的，是看到患者進入病房時的恐懼與孤單，每一次看到他們裝上呼吸器前，和家人的最後一次對話都令她心碎，當患者死亡後，常聽到家屬的電話不斷湧進，只期盼著親人能再接聽一次電話。

(中時電子報)