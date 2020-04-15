王菀之推出國語單曲〈一定都和藝術有關〉，堪稱王菀之創作最難唱的新歌，粵語版由林夕填詞，國語版則邀來姚謙創作國語版本，因為自己太喜歡這首歌的旋律，完全以創作音樂藝術品的規格去製作，所以完全不想假他人之手，全由自己負責創作、製作，就連MV都自編、自導、自演、自己剪，全部由自己一條龍完成。音樂MV遠赴冰島拍攝，身兼導演的王菀之苦笑說這過程太煎熬，一度凍到失去知覺頻頻掉眼淚，對這首歌期待很高的她，每個畫面精緻雕琢，MV中沒有傳統的對嘴畫面、歌詞字幕，力求視覺純淨的藝術質感，所幸成品唯美磅礡，再辛苦都值得了！

王菀之自2007年發行國語創作專輯之後，很少有國語作品的呈現，〈一定都和藝術有關〉靈感來自於自己與偶像碧玉的一場錯身而過，王菀之以〈碧玉〉為名，邀請林夕一起合作寫出「一個儘管事與願違，卻更佳精彩幸福的旅程故事。」她太喜歡這首歌，覺得一定要有國語的版本讓更多人聽見，於是邀請姚謙填詞寫下了〈一定都和藝術有關〉。

〈一定都和藝術有關〉寫下了王菀之音樂生涯的多項記錄，像是曲調多變堪稱最難唱、拍攝MV巧遇暴風雪堪稱最痛苦、MV自編自導自演自己剪堪稱完全一條龍。談起錄音的過程，王菀之笑說好幾次錄音錄到崩潰，常常在錄音間大喊「再也不寫這麼難唱的歌啦！」但聽到成果卻又無比的滿足。此外，她也挑戰執導自己的MV，回想起在冰島拍攝的過程，她苦笑根本是一種自虐，儘管來到偶像碧玉的故鄉冰島拍MV，是一件夢想成真的好事，但拍攝前兩天卻遇到當地20年來最強暴風雪襲擊，狀況不斷，所幸拍攝當天天氣大好，而暴風雪也意外的帶來當地絕美的風景，但酷寒的低溫加上白天日照時間短，只能把握時間搶拍，不過身為導演的王菀之卻常常是拍不到十分鐘就喊卡，王菀之苦笑說別看MV裡，自己在冰原上彈鋼琴好像很自在，其實手指早已凍到失去知覺，常常冷到哭出來，得回到車上取暖後再出來拍，如此惡劣的過程中，唯一感到幸福的小確幸就是在收工後吃上一碗熱湯麵，王菀之回想當下真是幸福極了！

王菀之〈一定都和藝術有關〉MV特地遠赴冰島拍攝（寰亞唱片提供）

王菀之〈一定都和藝術有關〉MV特地遠赴冰島拍攝（寰亞唱片提供）

(中時 )