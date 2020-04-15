新加坡總理夫人何晶的「Errr…」貼文引發爭議，雖然之後修改了內容、分享台灣0確診的好消息，但網友並不領情。15日下午，何晶又再度發文，但竟是轉發一條「蔡英文網軍橫行闖禍、口罩外交失敗」的影片，又再度引起紛爭。

何晶的「Errr…」貼文引起軒然大波，日前行政院長蘇貞昌還為此緩頰「別往負面做文章」，如今，何晶卻轉發了一支「蔡英文網軍橫行闖禍、口罩外交失敗」的影片，影片出自一個粉絲專頁，將媒體人唐湘龍、陳鳳馨主持的網路節目《正經龍鳳配》加上封面文字，內容指出台灣停止出口口罩的時間剛好新加坡疫情最嚴重，星國緊急將生產線移回國內，造成口罩延遲一個月，陳鳳馨更直指台灣網友不明就裡的出征何晶。

但貼文內容令人匪夷所思，影片和貼文並無關聯，何晶的撰文寫著「我很放鬆，沒有理由對任何人生氣」，並大讚了一段新加坡媽媽帶著兒子到台灣求醫的經驗，最後還要大家互相幫忙，這樣就能戰勝新冠病毒。

何晶轉發一支影片內容詭異。（摘自何晶臉書）

而這支影片來自一個立場偏頗的粉專《原来是蔗样》，裏頭幾乎都是都是攻擊、詆毀台灣與美國的言論。底下許多新加坡、大陸網友看到後紛紛留言支持，「某些人很自私且他們的1450無法控制」、「台灣人總是用犀利的文字，在他們的電視台是如何羞辱我們的？比較起來，errr…是很溫和的」、「今天又是被李夫人圈粉的一天」，但也有理智網友指出，「抗疫救人比較重要 不要再鬧了」、「不懂為何要貼這噁心的影片，然後一邊分享溫馨的故事？雙面人errr女士？」

(中時電子報)