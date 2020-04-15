新店區公所針對傳統市場、黃昏市場及夜市攤商加強宣導。（新店區公所提供）

新店區公所針對傳統市場、黃昏市場及夜市攤商加強宣導。（新店區公所提供）

新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心4月10日表示，清明連假期間，許多旅遊景點人潮爆滿，連假結束後，疑似個案通報採檢數量增加，為防止潛在傳染鏈威脅國內防疫安全，自即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂園及夜市、寺廟等人潮密集公共場域實施人流管制措施。配合政府防疫政策，新店區公所也針對轄內人潮較易聚集的傳統市集、商圈及碧潭風景區等場域加強防疫宣導及相關管理措施，以避免群聚傳染的可能性，杜絕防疫破口。

新店區公所表示，人流管制措施部分，觀光風景區以2平方公尺容納1人為基準限制出入人流，一旦限制人車只出不進時，強行硬闖者，將可依違反「觀光發展條例」第64條，處最高罰金10萬元。民眾可至「新北觀光旅遊網」線上查看風景區即時人流狀況，若發現人潮擁擠則暫勿前往。

新店區公所目前已在碧潭風景區設置防疫宣導看板，例假日及連假也會派員巡視人潮狀況，並手舉宣導告示牌提醒遊客保持社交距離，若發現人潮達五成滿，將立即請求警力到場協助。另針對傳統市場、黃昏市場及夜市，也將請管委會加強向攤商宣導戴口罩。

新店區長林煌源表示，新北市許多防疫工作都超前部署，但仍須民眾與政府共同努力，呼籲市民朋友保持戶外1公尺、室內1.5公尺的社交距離，進入傳統市集、商圈全程戴口罩、勿試吃。

此外，目前新北市公有封閉型場館均暫停開放，公園成為市民休憩活動的重要場所，公所也針對轄管公園之遊具、體健設施及公廁等公共空間加強清潔消毒，並於公園出入口處增設防疫宣導牌面，以提醒民眾防疫意識及自主健康管理的重要性。

(中時 )