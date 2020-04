近期蔡依林攜手陳奕迅合唱抗疫公益歌曲《Fight as One》,儘管歌曲溫暖動人,但MV中小朋友舉出「感謝China」的片段引起爭議,造成蔡依林遭網友砲轟,她當下也在臉書發「渺小說」隱約在回應這件事;而蔡依林沉默8天後,14日在Instagram發文表示「我很快會回來」。

14日蔡依林在IG分享一系列工作美照,畫面中的蔡依林看起來漂亮又自信,但內文卻寫著「I will be back soon ^^…吧…」;許多粉絲看到蔡依林內文寫到「吧」,難得見到她猶疑又不確定的樣子,都十分心疼,紛紛在底下留言表示支持,「等妳回來」、「姐妳是最棒的」。

蔡依林6日在臉書發文,提到「此刻的我感到渺小」,雖然沒有明確提到在回應抗議歌曲挨轟一事,但眾人都推測是因為此風波才有感而發。

(中時電子報)