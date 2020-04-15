民進黨正值地方黨部主委與黨代表選舉登記，5月24日舉行選舉，卻受到新冠肺炎疫情攪局，民進黨作為參考的選舉無遠佛屆；據轉述，黨中央將參考最近登場的兩場選舉，大到韓國大選及小規模的壽豐鄉長補選。

是否有地方黨部仍找不到投票場所？民進黨主席卓榮泰今受訪表示，黨中央一直緊密進行了解，除了幾個縣市，其他大部分都接近可以解決，黨會朝向以防疫為原則，做好物資充足準備，只有少數幾個縣市，黨中央會持續透過地方黨公職努力，希望最後時間可以完成，還有兩週確定5月24日可否如期辦理投票。

此外，民進黨主席卓榮泰今穿供外界訂製的新款飛行外套出席中常會；民進黨發言人周江杰今表示紀念版飛行夾克已經陸續寄出，預計四月底、五月初完成出貨，扣除成本等相關行政作業，近日將訂製獲利777萬政治獻金全數捐給衛福部作為武漢肺炎的相關需要使用。

他表示，民眾已經陸續收到外套，再次藉此機會感謝民眾的支持配合，更要再次感謝所有包含政府、醫療人員等在第一線守護台灣的幕後英雄，民進黨深深致謝

民進黨全國黨代表及地方黨部主委選舉將在5月24日投票，目前已展開登記，17日截止。

目前民進黨擬參考的兩項國內外選舉，分別是今舉行的韓國國會大選，是次大選被視為是文在寅政府的成績表，亦是兩年後總統大選的前哨戰。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）成為大選的主要議題。

至於國內選舉則是4月18日將辦理的花蓮壽豐鄉長補選投票。前花蓮縣壽豐鄉長曾淑懿因被控違反選罷法被判當選無效，曾淑懿將上訴；曾上月辭職後，花蓮縣選舉委員會依法辦理補選辦理補選投票。

(中時 )