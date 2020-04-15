開發金(2883)位於敦化北路台北學苑的新總部大樓，今年底中國人壽、凱基銀行、開發資本等子公司將同時搬遷至新總部，而位於南京東路五段的舊大樓則會由董事會評估參與都更、處分或是出租。

至於併購中壽方面，開發金表示，在保障開發金和中壽雙方股東權益下，併購的財務槓桿比率不會太高，財務來源以規畫現金增資或換股或發行特別股，都有可能。公司會每三個月提報執行規畫給董事會。

開發金108年股利分派案，擬配發每股現金股利0.6元，檢視過去6年的配息水準，除了2018年較低外，每年均在0.5至0.6元間，此次每股配發0.6元，與開發金控一向穩定的股利政策目標一致。

此外，開發金董事會在今年3月中旬，通過自3月19日起，在每股7.6至10元的價格間執行庫藏股，預計買回15萬張（1.5億股），若股價低於區間價格下限，仍繼續買回，預定買回之期間自3月19日至5月18日。

(時報資訊)