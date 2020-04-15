受到COVID-19疫情搗亂，裕隆集團看淡兩岸車市，中華車(2204)預期台灣車市今年衰退1.8%至總市場達43.2萬台，今年中華車旗下整體內銷力守持平4.9萬台。

中華車協理黃振昌今日參加法說會表示，今年台灣車市規模估計43.2萬台，比去年衰退1.8%，其中小車42.2萬台、重車0.95萬台；大陸市場方面，今年同樣受疫情影響，推估2020年中國大陸整體汽車市場銷量較2019年可能衰退約22.4%，約為2,000萬台。

中華車去年銷售方面，2019全年內銷提車4.7萬台，包括代工Fuso大車加上進口車合計4.9萬台，今年預估內銷提車約4.8萬台，包括Fuso大車，加計進口車合計4.9萬台，與去年持平。

大陸市場方面，轉投資東南汽車2019年銷售約4.4萬台，2020年預估3~5萬台。2020年大陸實施國六第二階段PN值(粒狀汙染物)要求；並預期新冠肺炎疫情影響汽車銷售市場。

中華車轉投資福建奔馳去年銷售2.8萬台，今年目標2.9萬台；因新冠肺炎疫情影響汽車銷售市場，第一季銷售量較2019年同期下降3成。第二季將視疫情影響狀況，採行成本節約，並配合大陸政府放寬或取消限購及汽車汰舊換新等政策振興買氣。

另外，去年中華車外銷成車854台，今年力拚達千台。

在電動兩輪部分，去年銷售8269台，今年在新車款帶動，力拚達1.7萬台。

去年中華車受到業外虧損影響，2019年轉虧，每股淨損2.38元。今年業外虧損壓力下降，全年若恢復常態性獲利，2020年度將維持以往的股利配息政策。

中華車受到認列轉投資裕隆與華創的虧損，2019年由盈轉虧。董事會決議，2019年度不分派股利。

中華車2019年營收約320.67億元，營業淨利18.19億元，因業外虧損，全年淨損歸屬母公司業主24.65億元，每股淨損2.38元。

中華車去年本業仍有賺錢，合併營業利益約18.2億元，然因受到認列裕隆汽車與華創車電資產減損影響，2019年稅後淨損23.08億元，每股稅後淨損為2.38元。若排除來自裕隆及華創的轉投資虧損，合併稅後淨利為29.87億元。

(時報資訊)