美國總統川普周二表示，他相信某些州能在4月底前解除嚴格的防疫社交疏離措施，並重啟經濟活動。
川普表示，重啟美國的計畫已經非常接近完成，「我很快就會與所有50州的州長討論，然後我會授權每個州的州長，以最適當的方式實施該州的重啟經濟計畫」。他表示，這一天非常、非常接近了，甚至可能在5月1日以前。
無視於川普宣稱美國何時重啟經濟由他決定的發言，紐約州、紐澤西、康乃狄克州、賓州、德拉瓦州、羅德島和麻州等東岸七州，以及加州、華盛頓、奧勒岡等西岸三州周一分頭組成兩大聯盟，將共同研擬與推進解除封鎖令與重啟經濟活動的計畫。
白宮國家經濟委員會主任庫德洛周二表示，美國的新冠肺炎危機似乎正在緩解，川普總統將在未來一兩天發布重啟美國經濟的重大決定。不過，美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇表示，這個5月1日重啟經濟的目標似乎「過於樂觀」，只有在可快速檢測病毒，以及能有效隔離與追蹤新病例的前提之下，美國才能解除社交距離限制。
哈佛公共衛生學院則出具報告指出，直到2022年，美國或許都得忍受在新冠肺炎爆發期間的社會疏離措施。報告中指出，直到2022年，美國可能都需要間歇性的疏離措施，除非其重症照護能力獲得顯著提升，或是已研發出可用的療法或疫苗。
(時報資訊)
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