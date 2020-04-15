全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾(ASML)公布2020年第一季財報，符合修正後的財測，且第一季接單強勁；但基於COVID-19相關的風險和不確定性，ASML決定不對第二季度和2020年全年提供財測。

艾司摩爾(ASML)今日發佈2020年第一季財報，銷售淨額(net sales)為24億歐元，淨收入(net income)4億歐元，毛利率(gross margin)為45.1%，新增訂單金額31億歐元。

ASML基於新冠病毒(COVID-19)疫情的影響，於3月30日提出更新財測，預期第一季的營收將落在24億到25億歐元之間，淨利率為45%~46%。而無法於第一季認列的營收，預計將延後於今年第二季和第三季認列。

ASML總裁暨執行長溫彼得(Peter Wennink)表示，第一季的營收最終達到24.4億歐元，符合修正後的財測；由於現場升級方案(field upgrades)的營收遞延，第一季毛利率為45.1%。第一季完成數台EUV系統出貨，但僅認列2台營收，然而第一季的接單順暢，訂單金額達31億歐元，包含15億歐元、(11台的EUV系統訂單，顯示市場對於EUV的需求強勁。

ASML總裁暨執行長溫彼得(Peter Wennink)表示，目前看來，需求前景保持不變，也尚未遇到任何出貨遞延或砍單的要求。「儘管困難重重，但迄今為止，仍然繼續維持ASML的運營。客戶的許多投資都是策略性的，且支持他們的長期計劃。」但是，鑑於當前與COVID-19相關的風險和不確定性，ASML決定不對第二季度和2020年全年提供財測。目前的COVID-19危機將如何影響全球GDP發展、終端消費市場和供應鏈等，存在很大的不確定性。

(時報資訊)