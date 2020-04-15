時尚電商平台聚美優品15日宣佈，已與母公司SuperROI Global Holding Limited於2月25日簽署合併協議進行私有化，目前合併計畫已經完成，聚美優品成為母公司的全資子公司，不再是上市公司，正式從紐交所退市。在上市6年裡，聚美優品兩次提出私有化，到退市為止，市值已較高點縮水95％。

中新社報導，聚美優品的母公司Super ROI Global Holding Limited由聚美優品董事會主席兼首席執行官陳歐全資擁有。

2020年1月12日，聚美優品宣佈，董事會已經收到陳歐及其關聯公司的私有化要約，買方團擬以每股20美元的價格收購未持有的股票。

這並非聚美第一次提出私有化，2016年2月，陳歐提出要以7美元的價格對聚美優品進行私有化。這個方案激怒了聚美的股東，也讓聚美在資本市場上的信譽降至冰點。股東們覺得，7美元的私有化價格還不及發行價的三分之一，這大大傷害了他們的利益。2017年11月，陳歐撤回了私有化要約。

截至美股14日收盤，聚美優品的股價為每股19.93美元，總市值為2.28億美元。

目前聚美優品尚未公佈2019年財報，但據2018年財報顯示，其電商業務近年持續萎縮，2018年公司的活躍用戶數量跌至只有1,070萬，訂單量從2016年的6,150萬幾近腰斬至3,800萬。

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