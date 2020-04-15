轉帳將更快、更省。金管會透露，台北富邦銀行與帳聯網、台新銀行聯手進沙盒實驗，利用區塊鏈技術跨行轉帳、支付，原訂5月10日才結束半年實驗期，在3月19日已提前終止實驗，正撰寫成果報告，有望4月提前出沙盒，而北 富銀也是繼凱基銀行之後，第二家出沙盒的實驗者。

但金管會亦表示，因為北富銀有更遠大的目標，即可能進一步實驗利用區塊鏈跨境匯款，因此不排除申請二度進沙盒。

北富銀與帳聯網科技是金管會核准進沙盒實驗的第一宗區塊鏈跨行轉帳支付案，北富銀強調利用區塊鏈技術開發全台第一個區塊鏈跨行轉帳錢包「Bagel Pay (富邦貝果支付)」，並攜手台新銀行共同實驗跨行轉帳。

銀行目前都積極研究如何將區塊鏈技術應用在金融交易或服務上，利用多節點加密機制無法偽造及修改的特性，杜絕金融詐欺機率，提升交易安全，還可縮短時間和降低成本。

北富銀從2019年11月進沙盒實驗，預計5月10日出沙盒，但3月19日就已提前終止實驗，預計花一個月時間寫實驗成果報告，經金管會審查通過，即算出沙盒。

但金管會強調，北富銀實驗成功也不涉及法規修改，亦不會取代財金公司的跨行轉帳功能，北富銀最終可能是要作跨境支付及匯款，利用區塊鏈縮短跨境的時間及匯款成本，所以會規劃二度進沙盒進一步實驗。

金管會亦表示，從2018年5月監理沙盒上路之後，至今受理11件申請案，核准七件進沙盒，其中凱基銀行實驗手機帳單身份認證部分已出沙盒，北富銀可望是第二件，另外外籍移工小額跨境匯款的二家公司，統振及易安聯因為要等待電支條例修正，因此再延長半年的實驗期到今年10月 ，其他還有國泰人壽與易遊網、好好投資、群益金鼎證券仍在沙盒實驗中。

另還有櫻桃支付等二件科技業者申請進沙盒，二件撤回申請。

(工商 )