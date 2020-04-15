刑事局日前接獲民眾檢舉，指一名游姓網友在臉書留言板上張貼「怎麼活呀！金山街出了兩例，我們作生意的真的非常無言，為什麼一定要出國玩呢？」，經函衛福部疾管署認定為不實訊息，電偵大隊及展開偵辦。

警方調查，發文者是新竹57歲游姓家庭主婦，她到案後供稱，是在菜市場聽到傳言，未經查證下即貼文，感到相當後悔。全案訊後，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函送法辦。

(中時 )