菜市場聽新竹有2例確診 主婦急貼臉書公告遭送辦 16:042020/04/15 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 游姓家庭主婦聲稱新竹市金山街出現兩例確診案例，遭認定是不實訊息。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 刑事局日前接獲民眾檢舉，指一名游姓網友在臉書留言板上張貼「怎麼活呀！金山街出了兩例，我們作生意的真的非常無言，為什麼一定要出國玩呢？」，經函衛福部疾管署認定為不實訊息，電偵大隊及展開偵辦。 警方調查，發文者是新竹57歲游姓家庭主婦，她到案後供稱，是在菜市場聽到傳言，未經查證下即貼文，感到相當後悔。全案訊後，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函送法辦。 (中時 ) #家庭 #主婦 #臉書 #菜市場 #新竹 也許您會感興趣 推薦閱讀 臉書湧現酒店妹求包養文 4/9成了國際上岸日 16:452020/04/11 社會 被威脅死在水裡 白冰冰提告 00:512020/04/14 社會新聞 藍促公開IP 證明網攻來自陸 00:512020/04/14 政治要聞 麵店竊食材 順手偷口罩 15:122020/04/14 社會 國民黨順時中 臉書粉專黨徽戴粉紅色口罩 15:272020/04/14 政治 江啟臣臉書民調 98％贊成紓困發現金 20:092020/04/14 政治 台灣最美風景是人 別被網軍矇了 01:242020/04/15 兩岸要聞 清華大學與臉書／哈佛合作研究疫情傳播 台北市民染疫機率最高 11:322020/04/15 科技 母獅叼幼獅渡河 網見背後亮點哭了 12:212020/04/15 搜奇 林書豪臉書被灌爆 府：希望理性討論 14:312020/04/15 政治 社會熱門新聞 自來水有異味！國立大高材生讓整棟樓都吃他的排泄物 害住戶送醫 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 城隍爺顯靈「底下4公尺還有骨骸」 舊公墓清理乾淨變身公園 - 社會 小燈泡媽淚崩無用 王景玉逃死定讞 - 社會 囤積哄抬賣口罩發國難財 警溯源追出2生技公司流出 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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